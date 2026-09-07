A candidata ao Senado pelo UB, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado afirmou neste domingo (6), durante coletiva de imprensa na Feira do Garavelo, em Aparecida de Goiânia (Região Metropolitana), que não pretende dialogar com o também candidato ao Senado Gustavo Mendanha (PRD) após episódio atrito. Nas últimas semanas, ela havia acusado Mendanha de afrontá-la em eventos da base governista e atacá-la nas redes sociais.\n“Eu continuo no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Eu sei o que aconteceu, ele sabe o que fez e a vida continua. O debate no Senado é muito maior que isso. Eu não tenho nada para conversar com ele, nem de bom, nem de ruim”, disse a candidata.\nQuestionada se a situação - que envolveu acusações públicas - está normalizada, Gracinha minimizou o episódio e negou qualquer desdobramento maior. “Tocamos a campanha e vida que segue”, afirmou a ex-primeira dama.