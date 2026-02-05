Sete dias depois de o governador Ronaldo Caiado anunciar a filiação ao PSD, a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, confirmou, nesta quarta-feira (4), que assumirá a presidência do diretório estadual do União Brasil (UB). A definição, segundo ela, foi selada com anuência da base aliada. Caiado é pré-candidato à Presidência da República, e Gracinha, pré-candidata ao Senado Federal.\n“Isso já está resolvido entre toda a base. Eu assumo a presidência do União Brasil, mostrando que nós estamos unidos, coesos. O Ronaldo saiu do partido porque a federação já disse que não quer um candidato a presidente. Ele trocou de partido, mas o União Brasil continua unido aí, junto com o Daniel, com o MDB, para juntos vencermos essas eleições, porque Goiás não pode andar para trás”, afirmou Gracinha.\nQuestionada à respeito da formalização da decisão para assumir a presidência da sigla, Gracinha disse que aguarda o governador retornar de Washington, nos Estados Unidos, onde participa de reunião organizada pelo governo norte-americano para debater a formação de aliança voltada à segurança das cadeias globais dos minerais críticos (terras raras).