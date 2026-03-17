A primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB), reconhece que os deputados estaduais do partido seguem “inseguros” com a saída do governador Ronaldo Caiado, que assinou a ficha de filiação ao PSD no último sábado (14), durante o primeiro encontro da base aliada em 2026 e quase dois meses depois do anúncio de adesão à sigla. Gracinha confirma que assumirá a presidência do União Brasil para comandar a formação de chapas proporcionais, mas a posse só deve ocorrer em abril.\nDesde a comunicação de que o governador deixaria a legenda, em 21 de janeiro, deputados estaduais e federais do partido manifestaram preocupação e consideraram deixar a sigla diante da falta de respostas do Palácio das Esmeraldas sobre a disputa por cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). As primeiras diretrizes para a chapa federal, no entanto, foram apresentadas com orientação do presidente nacional, Antônio Rueda, mas a insegurança entre os estaduais continua.