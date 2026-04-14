Ex-primeira-dama de Goiás e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB) admitiu nesta segunda-feira (13), em entrevista ao programa Jackson Abrão Entrevista, que a finalização da formação das chapas proporcionais governistas, com o fim do prazo da janela partidária, deixou “cicatrizes” e que, até o período das eleições, haverá tempo para “amenizar o que aconteceu”.\n“A política às vezes também sabe ser cruel. E a gente sabe que essa definição tem um prazo para ser feita, como teve, dia 4 de abril, e depois dali você não tem mais como mudar. Então, é claro que pessoas ficaram sentidas, ficam cicatrizes, e com fé em Deus, nós temos esse prazo aí, até as eleições propriamente ditas, para poder amenizar o que aconteceu, para que a gente siga unido, porque temos um único propósito”, disse Gracinha.