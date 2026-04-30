A ex-primeira-dama de Goiás Gracinha Caiado (UB) lidera a disputa pelo Senado em Goiás com 22% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira (30). Neste ano, os eleitores irão eleger dois novos senadores.\nDe acordo com o levantamento, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 12%; o deputado federal Dr. Zacharias Calil (MDB), 11%; o deputado federal Gustavo Gayer (PL), 10%; o ex-deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (Novo), 8%; o presidente do PP goiano, Alexandre Baldy, 5%; o vereador de Goiânia Oséias Varão, 3%; e o advogado Iure Castro (Cidadania), 1%.\nOs professores Humberto Chaves (PSOL) e Marcelo Moreira (PSOL) não pontuaram. Os indecisos são 16%. Outros 12% afirmaram que votariam branco, nulo ou não votariam.\nGenial/Quaest mostra Daniel Vilela com 33% e Marconi Perillo com 21% na disputa pelo governo de Goiás