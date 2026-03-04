A primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), manteve nesta terça-feira (3) a defesa por estratégia com o lançamento de chapa única, com apenas dois nomes, para a disputa ao Senado em outubro. A avaliação ocorreu em meio ao avanço das articulações, do governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice, Daniel Vilela (MDB), para apresentar três nomes. Além de Gracinha, a nominata deverá contar com o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD).\nA pré-candidata, no entanto, afirmou que trabalha em equipe e elogiou os aliados. “Acho maravilhoso. São dois nomes extremamente fortes e é momento de se pensar. Eu sou mulher de equipe e de trabalhar junto. Então, estou aí com Daniel e Ronaldo. O que for decidido, eu estou aqui firme para trabalhar junto”, apontou.\nVanderlan avança em acordo para disputar o Senado na base do governo