A primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB) relativizou o otimismo de apoiadores sobre o impacto da estrutura aliada na disputa das eleições estaduais de outubro. Em entrevista exclusiva à reportagem, Gracinha valoriza a importância da liderança de Caiado, mas avalia que “não existe eleição ganha”.\n“Olha, eu não tenho dúvida da força do governador Ronaldo Caiado. Ele hoje é o governador mais bem avaliado do Brasil. Por onde eu chego com ele é impressionante o respeito e a admiração da população do estado de Goiás por ele, mas não existe eleição ganha”, avaliou. “Eu me rendo às urnas. Eu chamo urna de vossa excelência e a eleição só é vitoriosa às cinco horas da tarde no dia da eleição”, define a primeira-dama.\nA declaração foi dada em resposta sobre a confiança apresentada por Caiado e governistas sobre a disputa das eleições deste ano. O governador apontou ao POPULAR na última semana que “o mais importante” após a definição da chapa ao Senado seria o que o grupo vai “apresentar como força política” no primeiro encontro da base aliada para a corrida de 2026 no próximo sábado (14), em Jaraguá.