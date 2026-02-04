Pré-candidata ao Senado Federal, a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, confirmou nesta quarta-feira (4) que assumirá a presidência do diretório estadual do União Brasil.\nA decisão, segundo ela, foi selada com anuência da base aliada e ocorre depois de o governador Ronaldo Caiado deixar o União Brasil e migrar para o PSD, a fim de disputar a Presidência da República nas eleições deste ano.\nDependente da base, Vanderlan aposta em estratégia "anti-Gayer"\nCaiado participa de reunião sobre terras raras nos EUA\nGoverno de Goiás reteve R$ 46,4 milhões por valores não devolvidos\n"Eu assumo a presidência do União Brasil, mostrando que nós estamos unidos, coesos. O Ronaldo saiu do partido porque a federação já disse que não quer um candidato a presidente. Ele trocou de partido, mas o União Brasil continua unido aí, junto com o Daniel, com o MDB, para juntos vencermos essas eleições, porque Goiás não pode andar para trás”, afirmou Gracinha, em entrevista coletiva durante o evento de entrega de vans para assistência social nos municípios goianos, na manhã desta quarta, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.