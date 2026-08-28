A ex-primeira-dama do Estado de Goiás Gracinha Caiado (UB) lidera a corrida ao Senado, com 21% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Gustavo Gayer (PL) aparece com 12%, aponta a pesquisa Quaest/TV Anhanguera realizada dos dias 23 a 26 de agosto e divulgada nesta quinta-feira (27).\nAs eleições deste ano têm duas vagas para o Senado e os dados são da pesquisa estimulada, quando a lista de 11 candidatos é apresentada aos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.\nO senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB) têm 9%, cada, enquanto o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) alcança 6%.\nDaniel tem 37% contra 20% de Marconi e 12% de Wilder\nQuaest/TV Anhanguera: Gracinha Caiado lidera disputa ao Senado com 21%