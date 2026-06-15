Embora a base governista tenha atualmente cinco pré-candidatos ao Senado, apenas três - a ex-primeira dama Gracinha Caiado (UB), o senador e pré-candidato à reeleição Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB) tiveram protagonismo durante evento do grupo político realizado em Uruaçu, no sábado (13). O presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) não compareceram ao encontro. Em discurso durante o evento, o ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), disse que “são duas vagas (para senador), gostaria que fossem três vagas neste momento”. Em seguida, Caiado fez referência a Zacharias, Vanderlan e Gracinha, apontando o envolvimento de cada um deles na Saúde, na renegociação de dívidas de Goiás e na área social, respectivamente.Ao POPULAR, Baldy disse que deixou de ir ao encontro por causa de problemas de saúde. O Giro mostrou que o pepista é cotado para a suplência de Gracinha e pode deixar a disputa direta pelo Senado nos próximos dias. A ausência de Mendanha já era esperada. O Giro também mostrou que ele entrou na corrida recentemente e justificou que já tinha um compromisso familiar na data do encontro. O objetivo inicial de Caiado e do governador e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), era ter apenas dois candidatos ao Senado na base, em uma aliança com o PL que colocaria o deputado federal Gustavo Gayer na chapa ao lado de Gracinha. No entanto, o senador e presidente estadual do PL goiano, Wilder Morais, atropelou os planos ao conseguir pessoalmente o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a sua pré-candidatura ao governo de Goiás.Neste cenário, Gayer, que tinha interesse na aliança com o governo, teve de ficar na chapa da oposição, com Wilder. O movimento do senador provocou racha no partido que ainda não foi superado. No governo, o contexto abriu espaço para diferentes lideranças interessadas na disputa ao Senado reivindicarem o espaço.Participação A relevância do engajamento de lideranças regionais e a “continuidade” da gestão de Caiado a partir de uma eventual vitória de Daniel na eleição deste ano para o Palácio das Esmeraldas foram os principais temas dos discursos do evento deste sábado. Segundo a organização, o encontro reuniu 4 mil pessoas. Entre as autoridades estavam 61 prefeitos.No discurso, Daniel fez agradecimento a Caiado e disse que, desde que assumiu o governo, no final de março, segue “sua orientação e seu caminho”. O emedebista ainda ressaltou a parceria do estado com os prefeitos e mencionou atuação do governo em áreas como Educação, Saúde e segurança pública e social. Em referência à Copa do Mundo, Daniel apresentou os pré-candidatos da base (à Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado) como membros de um “time” e chamou Gracinha de “estrela do Senado”. O emedebista também comparou sua parceria com Caiado ao entrosamento entre duplas do futebol brasileiro. O evento foi realizado na manhã de sábado, horas antes do jogo entre Brasil e Marrocos, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Entre as autoridades presentes também estavam o presidente licenciado da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e ex-deputado federal, José Mário Schreiner (PSD), e o ex-senador Luiz do Carmo (PSD), que são cotados para a vice de Daniel.Nacional Pré-candidato a presidente da República, Caiado lembrou que foi reeleito governador no primeiro turno com cerca de 52% dos votos, mas chegou ao final da gestão com 88% de aprovação. O ex-governador relatou sua trajetória em busca de espaço para a pré-candidatura nacional e a estratégia de viajar pelo País, que está em andamento.No discurso, Caiado prometeu que, se vencer a eleição, promoverá mudanças na divisão de recursos entre União, estados e municípios. “O Caiado vai mudar o repasse da verba da União para governador e prefeito no País. Vamos modificar o País totalmente em relação à vida do município e do estado, para não estar mendigando dinheiro todo dia em Brasília” disse o ex-governador.Caiado atribuiu sua alta aprovação estadual à parceria com os prefeitos, “que me deram respaldo junto a toda a população do estado de Goiás”. A alteração no pacto federativo de forma que entes subnacionais tenham mais acesso a recursos que hoje ficam concentrados na União é uma das principais demandas dos prefeitos em todo o País. Na oportunidade, Caiado argumentou que ainda é desconhecido por metade dos eleitores brasileiros e, em seguida, destacou a importância do engajamento de apoiadores na divulgação dos resultados alcançados por sua gestão em Goiás.A última rodada da Genial/Quaest, divulgada na semana passada, mostrou que Caiado tem 3% das intenções de voto na pesquisa estimulada para o primeiro turno da eleição para presidente da República. Em cenário de embate direto contra o presidente e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista tem 45% contra 35% do goiano.Em geral, as pesquisas eleitorais apontam para a força da polarização entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Já Caiado aposta que seu crescimento virá a partir do início da campanha eleitoral. Planejamento Este foi o quarto encontro da base governista realizado neste ano com foco no fortalecimento do grupo para a eleição em Goiás. O evento já passou por Jaraguá, Luziânia e Rio Verde. A expectativa é que os próximos sejam realizados em Itumbiara e Campos Belos. Caiado disse que o objetivo do grupo é eleger 33 deputados estaduais entre 41, 14 deputados federais entre 17 e dois senadores, além dos governos estadual e federal.