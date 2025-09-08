O Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e da Soberania realizou neste domingo (7) a 31ª edição do Grito dos Excluídos, com apoio da Arquidiocese de Goiânia. A manifestação reuniu movimentos sociais, entidades populares e lideranças políticas de esquerda em defesa da soberania nacional, democracia, inclusão social e combate às desigualdades.\nO evento ocorreu em capitais em todo o país e, em Goiânia, os participantes se concentraram na Estação Ferroviária, localizada na Praça do Trabalhador, e seguiram em passeata pelo entorno da Feira Hippie. A mobilização apresentou o tema “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é Luta de Todo Dia”, em reforço ao tema permanente: “A Vida em Primeiro Lugar”.\nO arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, destacou que o Grito dá voz a reivindicações historicamente ignoradas. “Somos convidados como cidadãos e como cristãos, a escutar os gritos de hoje, especialmente dos excluídos e excluídas, e escutar também o grito da terra, gritos historicamente ignorados, emudecidos ou desautorizados”.