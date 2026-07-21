Dois dos três principais grupos políticos de oposição ao governo estadual chegam ao período das convenções partidárias, que começou nesta segunda-feira (20) e vai até o dia 5 de agosto, com cenário de indefinição para o lançamento de chapa majoritária. Após avanços locais apenas em torno dos nomes para as candidaturas ao Executivo, PT e PSDB ainda patinam na escolha para as duas vagas ao Senado e para a vice-governadoria. Em cenário oposto, o PL deverá apenas avalizar na convenção a chapa definida antecipadamente.\nOs sete partidos da chamada “Frente Democrática” em Goiás, que integram a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, continuam sem encontrar acordo para a distribuição das três vagas majoritárias, enquanto ainda esperam sinalização definitiva da direção nacional do PT e do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) sobre a candidatura ao governo estadual. Apesar da escolha do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno pela executiva estadual, a situação ainda depende de aval direto de Lula.