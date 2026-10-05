Nos primeiros discursos depois de eleitos senadores, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) destacou o fato de não utilizar fundo eleitoral em sua campanha e a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) afirmou que será “independente” na atuação no Senado.\n“É difícil acreditar no que nós fizemos. É a primeira vez que um candidato ao Senado é eleito sem usar dinheiro público. Uma candidatura ao Senado, normalmente, é dos bilionários, de quem gasta R$ 60 milhões, R$ 70 milhões, ou até R$ 80 milhões. Eu não gastei um real de vocês pra chegar aqui”, afirmou em discurso em ato no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. O limite oficial de gastos para a campanha ao Senado em Goiás era de 4,44 milhões.\nPrimeiro colocado na disputa, Gayer obteve 1.639.247 votos (24,53% dos válidos). Antes de ir ao parque, ele foi a comemoração no comitê de campanha, no Setor Sul. Não houve entrevista coletiva. O candidato do PL ao governo, Wilder Morais, que ficou em segundo lugar, não esteve presente.