O ato pró-anistia realizado em Goiânia, neste domingo (1º), foi marcada pela presença de lideranças bolsonaristas próximas ao deputado federal Gustavo Gayer (PL) e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), como os deputados federais Ismael Alexandrino (PL) e Magda Mofatto (PRD). Também estiveram presentes o prefeito de Anápolis, Márcio Correa (PL), e o deputado estadual Amauri Ribeiro (UB), além de vereadores de Goiânia e outras cidades.\nPresidente estadual do partido, o senador e pré-candidato ao governo de Goiás, Wilder Morais, não compareceu ao evento em Goiânia, mas participou do movimento em São Paulo, ao lado de Ana Paula Rezende (PL), pré-candidata a vice. A assessoria de Wilder afirmou que o senador estava cumprindo agenda em São Paulo desde sexta-feira (27), ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e do senador e pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro (PL).