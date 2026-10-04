O deputado federal Gustavo Gayer (PL) e a ex-primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (UB), foram eleitos neste domingo (04) para as duas vagas do estado no Senado Federal, em resultado consolidado matematicamente com 93,29% das urnas totalizadas no estado pela Justiça Eleitoral. Gayer conquistou a vaga como candidato mais votado até agora, com 24,73% dos votos, enquanto Gracinha fica em segundo, com 21,62%.\n-WEBSTORIES: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (UB) são eleitos senadores em Goiás (1.3464130)\nDaniel Vilela é reeleito governador de Goiás\nEleições em Goiás terminam com 53 urnas substituídas e três prisões em flagrante\nPF abre procedimento prévio a pedido da AGU para investigar interferência externa na eleição\nOs dois superaram o deputado federal Zacharias Calil (MDB), que alcançou 15,03% dos votos em Goiás até agora, à frente do vereador por Goiânia, Oséias Varão (PL), com 10,24%. Na sequência estão o senador e candidato à reeleição, Vanderlan Cardoso (PSD), que recebeu 9,29% dos votos, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), com 8,68%, além da ex-deputada estadual, Isaura Lemos (PSB), que recebeu 5,21%, e Cíntia Dias (PSOL), com 4,31%. Já o ex-deputado estadual Ernesto Roller (PSDB), aparece com 0,43%, o procurador da Alego, Iure Castro (Cidadania), com 0,34%, e Guilherme Darques (UP), 0,11% dos votos.