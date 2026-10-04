O deputado federal Gustavo Gayer (PL) foi eleito neste domingo (04) para uma das duas vagas do estado no Senado Federal, em resultado consolidado matematicamente com 90,14% das urnas totalizadas pela Justiça Eleitoral. Gayer conquistou até agora 1.492.230 dos votos, à frente de Gracinha Caiado (UB) e Zacharias Calil (MDB), que aparecem na sequência.\nGustavo Gayer construiu carreira política em Goiás trabalhando na base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi candidato pela primeira vez à Prefeitura de Goiânia em 2020, antes de conquistar vaga na Câmara dos Deputados como candidato mais votado em 2022.\n-Webstorie (1.3464076)