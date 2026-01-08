Diante das reações dos vereadores de Goiânia sobre o ritmo lento no pagamento das emendas impositivas, a secretária de Governo, Sabrina Garcez, responsável pela articulação política da Prefeitura, admite que o diálogo com a Câmara Municipal tem que melhorar, mas não classifica o episódio como uma nova “crise”.\nContudo, ela pondera que o processo de adaptação dos parlamentares ao perfil do prefeito Sandro Mabel (UB) em seu primeiro ano de gestão contribuiu para o “distanciamento” com o Legislativo. Em entrevista, Sabrina garante que não houve “ordem expressa” do prefeito para cancelar quaisquer empenhos de emendas impositivas referentes ao ano passado e que o pagamento será feito.\nAlém disso, a auxiliar diz que a base aliada está entre “24 e 25 vereadores”, critica a postura da oposição e reforça que 2026 será marcado por programas para tocar obras de infraestrutura nas bases dos parlamentares, citando os primeiros projetos que serão enviados à Câmara.