O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu nesta sexta-feira (31) às críticas do governador Ronaldo Caiado (UB) sobre suposta “conivência” do governo federal com a ação de facções criminosas por conta da falta de compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu dificuldade no acesso, mas defendeu a cooperação como alternativa para a integrar investigações.\n“As informações do Coaf são do Coaf. Até eu tenho dificuldade de acessá-las porque tem protocolo. Para isso existe a cooperação, porque quando você tem os convênios tem essa troca de informações”, disse o ministro.\nNa sequência, Haddad defendeu o cumprimento dos trâmites legais. “Imagina se ministro de Estado começar a ter acesso à declaração de renda das pessoas. Não pode fazer isso. O ministro do Estado é um agente político, não pode ter acesso a informação sigilosa. Para isso existe serviço público, carreira de Estado independente de quem esteja governando”, disse.