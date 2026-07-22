A menos de dois meses do primeiro turno das eleições, a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, na noite desta terça-feira (21), durante a transferência da capital e em meio às comemorações dos 299 anos da cidade de Goiás, foi marcada pelo tom eleitoral. Tanto o governador Daniel Vilela (MDB) quanto o ex-titular do Executivo estadual, Ronaldo Caiado (PSD), discursaram na solenidade enfatizando a continuidade das gestões e o interesse em retornarem à antiga capital do Estado no ano que vem como governantes.\nDaniel é pré-candidato à reeleição ao governo estadual, e Caiado, pré-candidato à Presidência da República.\nPrincipal homenageado da noite com a comenda, Caiado gastou parte dos cerca de 13 minutos de fala para reafirmar o discurso de continuidade que vem repetindo em outros ocasiões e abordar, paralelamente, seu foco no Palácio do Planalto, dizendo que Goiás hoje é “referência nacional” por causa dos resultados de sua gestão. “Goiás hoje teve essa ousadia de não ser um estado isolado no interior do Brasil”, afirmou.