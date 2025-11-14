Solenidade que reuniu autoridades, ex-parlamentares, familiares de homenageados e convidados celebrou os 190 anos de fundação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e os 90 anos da Constituição Estadual de 1935.A cerimônia foi proposta e conduzida pelo presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto (UB), e realizada no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), nesta quinta-feira (13). Ele ressaltou a importância de reconhecer o legado de parlamentares, servidores e lideranças que contribuíram para a construção da história do Legislativo goiano. Ex-deputados, alguns in-memorian, representados por familiares, foram agraciados com o Certificado do Mérito Legislativo. Dentre eles, Iris Rezende, Henrique Santillo, Ademar Santillo e Abdul Sebba. Também estiveram presentes ex-presidentes da Casa, que destacaram os marcos históricos e a contribuição do Legislativo para o desenvolvimento do Estado. Ex-presidente homenageado, Helio de Sousa, ex-prefeito de Goianésia, destacou o papel estruturante do Legislativo na democracia, à luz da teoria clássica da separação dos poderes. “É algo relevante, é o princípio da democracia do Poder Legislativo, que é um dos pilares das leis de Montesquieu, com Executivo, Judiciário e Legislativo.”Presidente do IHGG, o promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça afirmou que “o Legislativo forte só ocorre nas democracias. Ditador não gosta de debate, não gosta de um Legislativo forte”. Para Jales, a celebração dos 190 anos da Alego é um “ato de reconhecimento de milhares de deputados e deputadas que ajudaram a edificar o Legislativo goiano” e, ao mesmo tempo, de tributo ao regime democrático. Ele pediu apoio para consolidar o centro de Goiânia como um polo cultural.