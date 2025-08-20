Prestes a assinar os dois primeiros contratos do novo modelo de parceria da iniciativa privada com o governo estadual para execução de obras rodoviárias, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) solicitou aditivo para ficar à frente de mais cinco trechos, totalizando doze, ao valor estimado de cerca de R$ 1,5 bilhão.\nNesta terça-feira (19), em evento para anunciar o andamento das contratações e detalhes do modelo, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), o Ifag confirmou que as primeiras obras terão início em setembro, como havia informado o Giro. Os dois primeiros contratos estão prontos para ser assinados um mês depois do lançamento do edital de processo seletivo simplificado das empresas de engenharia que vão executar a pavimentação de rodovias.