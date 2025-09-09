"Eu não cheguei de paraquedas e não fui colocado aqui por ninguém não. Respeita minha história! Posteriormente, fala que fui infiel ao governo. Eu fui infiel ao quê exatamente, prefeito Sandro Mabel? Ao quê? Ao não assinar uma CPI para investigar uma empresa que está acabando com a nossa cidade de Goiânia, porra?".\nA fala é do ex-líder de Governo Igor Franco (MDB), que, em tom inflamado, subiu à tribuna da Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta terça-feira (9) para rebater as declarações do prefeito Sandro Mabel (UB). Na semana passada, em entrevista coletiva, o prefeito acusou o emedebista de infidelidade, afirmou que ele "tinha 200 mil reais" em cargos no Paço e apontou o fim da "mamata" de vereadores na estrutura administrativa.\nNesta terça, no novo episódio do embate com o prefeito, Franco exibiu trechos das declarações de Mabel sobre ele no telão - que classificou de "idiotas" -, cobrou respeito e o chamou de "mentiroso". Proferindo xingamento, no momento mais exaltado do discurso, o ex-líder chegou a bater as mãos contra a tribuna. Um copo com água tombou e o líquido se espalhou sobre a mesa. Nas galerias, lotadas por diretores da rede municipal de Educação, o gesto arrancou vaias e gritos.