A articulação política, o conteúdo das matérias e o momento oportuno são aspectos que, para vereadores, serão fundamentais para contribuir com o clima na Câmara de Goiânia durante o debate de projetos do Executivo considerados complexos, como a criação de fundos imobiliários públicos e as reformas no GoiâniaPrev e no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas).\nOs temas são vistos como relevantes, principalmente por causa das dificuldades financeiras que o GoiâniaPrev e o Imas enfrentam. No entanto, há preocupação com o debate antes do período eleitoral de projetos que afetam diretamente os servidores públicos. Embora o pleito deste ano seja estadual, o POPULAR já mostrou que pelo menos 24 dos 37 vereadores da capital vão entrar na disputa para deputado ou senador.\nVereador da base, Henrique Alves (MDB) afirmou que o clima na Casa depende do conteúdo dos projetos e da articulação política do prefeito Sandro Mabel (UB). “A base tem maioria, mas não é uma maioria confortável. Vai depender de uma costura por parte do líder, do Paço, de conversar. Vai ter debate, vai ter discussão, mas a maioria a base tem”, disse o emedebista.