A nova viagem internacional do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), foi acompanhada de acertos nos bastidores para evitar que o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Cidadania), fosse colocado diante de um impasse político-eleitoral às vésperas de agendas consideradas relevantes para sua pré-candidatura a deputado estadual.\nA alternativa encontrada passou pela desistência da vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) de disputar mandato de deputada federal, o que permitiu que ela pudesse assumir interinamente a Prefeitura durante a ausência do prefeito, como antecipou o Giro nesta terça-feira (26). Mabel embarca nesta quarta-feira (27) para Lisboa, em Portugal, onde participará da Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), com retorno previsto para o dia 5 de junho.\nQuestionada pelo POPULAR sobre as tratativas que levaram à desistência da postulação, Cláudia diz que foram conversas “tranquilas” com Mabel sobre a decisão de “continuar ajudando na Prefeitura”. Ela critica, no entanto, o “prolongamento” do ato, que, afirma, “poderia ter sido feito antes”.