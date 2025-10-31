A Prefeitura e o consórcio Brilha Goiânia devem firmar um termo de ajustamento de gestão (TAG) com o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) com o objetivo de solucionar impasse sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da parceria público-privada (PPP) da Cidade Inteligente, que trata da iluminação pública da capital e outros serviços. A proposta de acordo é resultado de mesa técnica - instrumento para esclarecer ou solucionar processos em que há controvérsia - instituída no início de setembro.\nA expectativa é que o acerto seja firmado em reunião marcada para 19 de novembro. A elaboração do documento é de responsabilidade do tribunal. A reorganização do contrato havia sido determinada pelo TCM em fevereiro deste ano.\nNa época, o tribunal apontou que, antes do início da execução contratual, a Prefeitura deveria suprimir da PPP parcelas de investimentos em modernização da iluminação pública que já tinham sido realizadas por meio de contrato com outra empresa, firmado anteriormente. O objetivo é evitar sobreposição de objetos. O contrato da PPP foi assinado em março, sem a mudança determinada pelo tribunal.