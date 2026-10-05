O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras deste domingo (4) repercutiu na imprensa internacional.\nVeículos dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina destacaram o avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e associaram o resultado ao crescimento de líderes de direita na região.\nPara o jornal francês Le Monde, "Lula paga o preço pelo descontentamento dos eleitores", enquanto publicações como o The New York Times e o El País apontaram fragilidades na coalizão governista e o peso do endividamento das famílias brasileiras na decisão do voto.\nIMPRENSA DOS EUA DIZ QUE BRASIL É 'TROFÉU QUE FALTA' PARA TRUMP\n"Se Bolsonaro derrubar Lula no segundo turno, será a maior vitória até agora para a direita em ascensão da América Latina", diz o The New York Times. O jornal norte-americano destaca que uma possível vitória do senador do PL também pode levar ao poder um aliado entusiasmado de Donald Trump e ajudar Washington a avançar em seu objetivo de dominar a região.