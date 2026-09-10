O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou de forma definitiva e sem votos contrários, nesta quarta-feira (9), dois projetos de lei que mudam nomes de terminais para homenagear times de futebol. As propostas denominam o Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, como “Terminal Praça da Bíblia - Vila Nova Futebol Clube”; e o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, como “Terminal Isidória - Goiás Esporte Clube”. Os textos seguem para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nPresidente do Legislativo, Romário Policarpo (Cidadania) é o autor dos dois projetos. Além de candidato a deputado estadual na eleição deste ano, ele é o 2º vice-presidente do Vila Nova. No mês passado, a Casa aprovou outro projeto de sua autoria que rebatiza o Terminal Praça A, no Setor Coimbra, para “Terminal Praça A - Atlético Clube Goianiense”. No conjunto de matérias deste teor, ainda tramita na Câmara um quarto projeto, também de Policarpo, que muda o nome do Terminal Jardim Novo Mundo para “Terminal Jardim Novo Mundo - Goiânia Esporte Clube”.