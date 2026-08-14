Foi encaminhado para sanção ou veto do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), o projeto de lei que muda o nome do Terminal Praça A, no Setor Coimbra, para “Terminal Praça A - Atlético Clube Goianiense”. A proposta, aprovada em segundo turno pelo plenário da Câmara Municipal nesta quinta-feira (13), é de autoria do presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), que é candidato a deputado estadual e 2º vice-presidente do Vila Nova.\nÀ luz de outras propostas de Policarpo voltadas para os clubes de futebol, a matéria beneficia os times sobretudo no aspecto do marketing. O texto integra um conjunto de outros dois projetos de lei também de Policarpo, em tramitação no Legislativo, que pretendem rebatizar o Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, para “Terminal Praça da Bíblia - Vila Nova Futebol Clube”; e o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, para “Terminal Isidória - Goiás Esporte Clube”.