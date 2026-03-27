O vice-governador Daniel Vilela (MDB) - que vai assumir o governo estadual na próxima terça-feira (31) com a renúncia do governador Ronaldo Caiado (PSD) - atribuiu a indefinição sobre a formação das chapas proporcionais governistas à demora dos próprios deputados estaduais da base aliada. “Os candidatos, os deputados, às vezes resistem a compreender isso (a legislação eleitoral), mas acabam deixando sempre para a última hora as decisões. Isso é o que vai acontecer novamente”, disse Daniel nesta quinta-feira (26).\n“A verdade é que a regra eleitoral que foi instituída, se não me engano em 2017, ela vem com um princípio, um objetivo de reduzir o número de partidos. E, exatamente quando foi aprovada, ela estabeleceu um cronograma de eleições que iam mudando e exigindo uma maior votação por parte dos partidos e dificultando a construção das estratégias de alianças, de construção das chapas proporcionais”, contextualizou o vice-governador, em entrevista coletiva antes da abertura do 3º Encontro Nacional de Comitiva de Muladeiros, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia.