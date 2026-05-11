As ações realizadas nos primeiros 40 dias de Daniel Vilela (MDB) no cargo de governador, depois da renúncia do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), mantiveram o discurso administrativo e político no destaque pela continuidade da gestão do antecessor. Nesse meio tempo, a estratégia de dar contornos, ao menos por enquanto, à construção de uma marca própria, segundo aliados e cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR, busca atender à atual demanda da pré-campanha, marcada pela falta de movimentos relevantes da oposição.\nApesar de ter delineado, nos primeiros discursos, ideias que podem embasar essa plataforma de renovação, com base na inovação e modernização do estado, Daniel não deixou de reforçar a repetição das marcas decisivas para a alta aprovação do ex-governador. Articuladores próximos a Daniel e com participação nas decisões relacionadas à campanha pela reeleição avaliam que o contexto marcado pela ausência de movimentos considerados impactantes na oposição reforça essa possibilidade para a estruturação do projeto emedebista.