O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aponta uso irregular por parte do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) de recursos do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (Fundesp-PJ) para pagamento de pessoal. A inspeção ordinária do CNJ realizada em Goiás em agosto afirma que, apenas em verbas indenizatórias, foram pagos R$ 125 milhões de janeiro a julho deste ano com verba do fundo.\nSegundo dados o Portal de Transparência do TJ-GO, o Fundesp arrecadou R$ 1,01 bilhão de janeiro a setembro deste ano. Para o CNJ, os recursos do fundo deveriam ser utilizados para a “melhoria da infraestrutura física e tecnológica, e não para o pagamento rotineiro de pessoal”. “A inclusão de salários e vantagens desvirtua a finalidade precípua do fundo”, diz.\nO relatório final da inspeção foi aprovado na semana passada por unanimidade no CNJ. Segundo a equipe que veio a Goiás, o TJ-GO alegou que o uso do fundo decorre de interpretação de relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). No entanto, o CNJ afirma que a utilização é “irregular, temerária e de alto risco jurídico” considerando “interpretação estrita das normas fiscais nacionais, notadamente a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), e decisões do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF).