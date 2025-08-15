Em meio ao tensionamento da relação entre a Prefeitura de Goiânia e parte da base aliada, a instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar os contratos e serviços do Consórcio Limpa Gyn deve ficar para a semana que vem. A instalação de uma CEI só avança após publicação no Diário Oficial do Município (DOM), que pode ser realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia imediatamente após o requerimento ser lido em plenário, sem necessidade de procedimentos adicionais.\nUma das leituras nos bastidores é que o presidente Romário Policarpo (PRD), estaria “ganhando tempo”, a pedido dos próprios signatários do requerimento, ao postergar o encaminhamento da CEI para análise da Procuradoria da Câmara, apesar de o regimento interno do Legislativo não definir a obrigatoriedade do parecer jurídico.