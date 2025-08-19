Em reunião no Paço com ao menos nove signatários do requerimento pela criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn, nesta segunda-feira (18), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), manteve-se “irredutível” em relação à pressão dos vereadores. E teria devolvido a imposição.\nSegundo relatos, Mabel teria dito aos presentes que “já não se importa mais com a instalação da CEI”, reforçado que não pretende negociar com o Legislativo nos mesmos moldes da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD) e voltado a indicar o seu arquivamento. Entretanto, o prefeito também teria sinalizado que pode, inclusive, colaborar com as investigações da comissão, caso ela seja instalada.\nA fala gerou desconforto entre os parlamentares, que reiteraram queixas do tratamento recebido pelo Executivo, da falta de atendimentos de secretários, e da demora no pagamento de emendas impositivas e nomeações de cargos comissionados. A tendência apontada nos bastidores é que a instalação da CEI fique para a próxima semana, diante da falta de avanços, e siga a tentativa do Paço de reverter sua primeira grande derrota na Câmara de Goiânia.