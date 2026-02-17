Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) foram informados de que a Receita Federal identificou que houve quebra de sigilo de parentes de magistrados da corte.\nA informação de que houve constatação de vazamento também foi confirmada à Folha por um integrante do governo.\nSegundo um ministro do Supremo, teria havido quebra de dados ligados a cônjuges e ex-cônjuges de integrantes do tribunal. Não há informação sobre data nem quem seria o responsável pela quebra.\nComo revelou a Folha, a Receita faz um rastreamento nos seus sistemas sobre os dados de cerca de 100 pessoas, após determinação do ministro Alexandre de Moraes.\nDino manda suspender penduricalhos não previstos em lei nos três Poderes e dá 60 dias para revisão\nMandados de prisão falsos contra Lula e Alexandre de Moraes foram colocados no TJ e CNJ por adolescente, diz polícia