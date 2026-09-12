O empresário goiano Lucas Assis, 34 anos, terminou sua primeira fase de formação profissional na Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2014, com a conclusão do curso de Engenharia Elétrica. Depois disso, deu continuidade à carreira acadêmica na mesma instituição de ensino, com mestrado e doutorado na área de tecnologia. A última fase terminou no ano passado, com pesquisa na área de inteligência artificial aplicada à robótica.\nEm outra frente profissional, Lucas também é um dos fundadores da Synkar, empresa que tem entre os principais produtos um robô de logística que transporta pedidos de restaurantes para entregadores de aplicativos em shoppings. Entre a academia e o empreendedorismo, Lucas demonstra a amplitude do mercado de trabalho na área de tecnologia.\nLucas conta que a sua empresa foi fundada em parceria com Matheus Theodoro e André Barros, que, assim como ele, compartilham a paixão pela robótica. “Percebemos que tinha, sim, espaço para robótica aqui. Brasileiro também consegue fazer robô, não é só chinês, japonês e americano que conseguem fazer”, disse.