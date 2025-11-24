O governador Ronaldo Caiado (UB), 76, deverá realizar um procedimento corretivo nesta segunda-feira (24) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter apresentado arritmia cardíada no sábado (22). Os exames realizados indicaram necessidade de o governador se submeter a uma “ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíado”, informou nota médica assinada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.\nSegundo boletim médico divulgado neste domingo (23), o governador apresentou evolução clínica e permanece estável, sem novas ocorrências e em monitorização contínua.\nDe acordo com aliados, o governador começou a queixar-se de desconforto no peito na manhã de sábado. Estava prevista em sua agenda participação em painel, por volta de meio-dia, na 1ª Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial de Goiás - etos.IA, em Goiânia, mas por causa das dores, decidiu cancelar a ida ao evento.