Quatro servidores efetivos da Prefeitura de Goiânia, incluindo o atual gerente de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são investigados na Operação Check-up 192, deflagrada nesta sexta-feira (28) pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão na capital e em Aparecida de Goiânia.\nA operação apura suspeita de fraudes de mais de R$ 2 milhões em registros de manutenção de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com pagamentos realizados com recursos federais, nos anos de 2022 a 2024, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).\nAlém de endereços dos servidores e de empresas, investigadores recolheram documentos e computadores na Central de Regulação do Samu e na Gerência de Transportes da SMS.