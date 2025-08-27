Entre as 964 “emendas pix” que serão investigadas pela Polícia Federal (PF) pela ausência de planos de trabalho para a execução, pelo menos 45 foram destinadas a Goiás. As indicações foram feitas por 19 parlamentares do estado e do Distrito Federal (DF) a 34 municípios goianos, entre os anos de 2020 e 2024, e somam R$ 24 milhões. Autores das emendas e prefeitos alegam impedimentos técnicos e mudanças nas destinações.\nEm decisão publicada no último domingo (24), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU), no prazo de 10 dias úteis, identifique, por estado, todas as emendas parlamentares sem plano de trabalho para que as informações sejam encaminhadas para cada superintendência local da Polícia Federal, visando a instauração de inquérito policial. As 964 emendas representam R$ 649 milhões.