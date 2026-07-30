A juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, do 1 º Juízo das Garantias da comarca de Goiânia, decidiu, por ausência de provas, pelo arquivamento de investigação iniciada em 2021 que tinha o objetivo de apurar supostas irregularidades em licitações realizadas pela Saneago em 2019 e 2020.\nEntre os alvos da apuração estava a ex-diretora de Gestão Corporativa da estatal Silvana Canuto Medeiros, que foi destituída do cargo em janeiro de 2022 por causa da investigação. Outros cinco funcionários também perderam seus cargos.\nAs licitações analisadas tinham a finalidade de contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento logístico, por meio de sistema de almoxarifado virtual. A decisão judicial aponta que os certames levaram à celebração de contrato com a BRS Suprimentos Corporativos S/A. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).