O vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Wendel Garcia da Silva, é um dos principais alvos da Operação Confrades, deflagrada nesta quarta-feira (18), pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). A investigação apura supostas irregularidades na execução do Pra Ter Onde Morar, programa habitacional do governo de Goiás, que usa recursos do Fundo de Proteção Social do estado (Protege Goiás). A suspeita é de desvios de verba e favorecimento de construtoras.\nO coordenador do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (Gaepp), do MP-GO, promotor Augusto Souza, afirmou, durante coletiva, que a estimativa de dano ao erário é de R$ 80 milhões. A apuração considera atos praticados entre os anos de 2024 e 2025. O promotor destacou que o programa executou nos últimos anos mais de R$ 800 milhões na construção de casas com custo zero para a população de baixa renda. O presidente da Agehab é Alexandre Baldy, pré-candidato ao Senado, que não é alvo da operação.