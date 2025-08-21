As primeiras apurações sobre pagamentos em nomes de pessoas mortas na folha da Prefeitura de Goiânia apontam que a maioria dos salários foi destinada a uma conta aberta em Redenção, no Pará, que seria de um laranja do esquema. Ao total, cerca de 40 contas bancárias teriam sido utilizadas para recebimento dos repasses indevidos. A Prefeitura fala em suspeita de desvios de R$ 3 milhões.\nA Polícia Civil já ouviu alguns dos destinatários dos pagamentos e, em pelo menos dois casos, as informações são de envolvimento de um funcionário da empresa responsável pelo sistema da folha, a Sigep. Ele e outros dois que atuavam na própria Prefeitura como suporte da empresa foram desligados. Um outro funcionário, que não ficava no Paço, mas era responsável pelo contrato também foi demitido.\nAs investigações não apontaram, até o momento, ligação do esquema com agentes políticos. A participação de servidores públicos também ainda não foi identificada. Os 15 que tiveram logins utilizados em movimentações suspeitas do sistema estão com as senhas suspensas, mas as investigações não descartam a possibilidade de uso por parte dos funcionários da Sigep.