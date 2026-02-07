O estado de Goiás registrou R$ 7,2 bilhões de investimentos em 2025, ano pré-eleitoral, número que representa oito vezes os R$ 903 milhões que foram aplicados em 2019, primeiro exercício financeiro sob comando do governador Ronaldo Caiado (UB). Os números são da Secretaria de Estado da Economia e foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).\nA despesa empenhada de 2025 alcançou R$ 54,9 bilhões. Os investimentos representaram 13% deste valor. O governo estadual atingiu patamar semelhante em 2021, quando investiu R$ 5,5 bilhões, montante equivalente a 13,4% da despesa de R$ 41 bilhões.\nO histórico mostra que ocorreram períodos de altas e baixas de investimentos ao longo dos sete anos da gestão Caiado. Depois dos R$ 903 milhões aplicados em 2019 (2,2% da despesa), o valor subiu para R$ 1,2 bilhão em 2020 (3,1% do gasto) e chegou aos R$ 5,5 bilhões em 2021. Em 2022, o valor caiu para R$ 2,9 bilhões e depois subiu para R$ 3,5 bilhões e R$ 3,9 bilhões nos anos de 2023 e 2024, respectivamente. Os números consideram a despesa e os investimentos empenhados.