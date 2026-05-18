Os resultados de duração e frequência de interrupções de energia elétrica em Goiás foram comemorados tanto pela Equatorial Goiás quanto pela Companhia Hidroelétrica São Patrício (Chesp). Entre os 152 conjuntos elétricos que existem em Goiás, o limite para a duração de interrupções foi descumprido em 59%. Para frequência, em 21%. No entanto, no ano anterior, os porcentuais foram de 70% e 50%, respectivamente.\nA Equatorial afirmou que os resultados refletem o processo de reconstrução e modernização do sistema elétrico goiano, conduzido pela distribuidora nos últimos três anos, “com investimentos robustos em expansão, automação, manutenção e reforço da rede em todas as regiões do estado”. A companhia chegou a Goiás no final de 2022, depois de comprar a antiga Celg-D da italiana Enel.\nSegundo a empresa, já foram realizados investimentos de mais de R$ 7 bilhões. A Equatorial apontou que, desde que assumiu a concessão, vem cumprindo e superando metas acordadas com a Aneel para chegar ao limite regulatório em 2028. De acordo com a empresa, no final de 2025, a meta de DEC previa 29% dos conjuntos dentro da meta regulatória e o índice alcançado foi de 39%. Quanto ao FEC, com os 120 conjuntos dentro da meta, a empresa ultrapassou 80% das regiões abaixo do limite, o que representou antecipação de três anos do que havia sido acordado com a Aneel.