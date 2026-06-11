A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) deve votar nesta quinta-feira (11) o projeto de lei, enviado pelo governador Daniel Vilela (MDB), que amplia as possibilidades de adesão ao Ipasgo Saúde para parentes de titulares e beneficiários fora do funcionalismo público. A matéria permite que familiares de até quarto grau possam ser registrados como dependentes, além da liberação para assinatura de convênios com sindicatos e conselhos profissionais para a entrada de novos clientes.\nDe acordo com a justificativa da proposta, a intenção é alterar a legislação estadual para atender a novas exigências definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O texto adequa as regras à Resolução Normativa nº 649, de 31 de outubro de 2025, que buscou favorecer a sustentabilidade financeira dos planos de saúde. O projeto foi encaminhado pelo Executivo na terça-feira (9), mas houve pedido de vistas dos deputados de oposição Antônio Gomide (PT) e Major Araújo (PL), o que adiou a votação para esta quinta, quando o colegiado deverá voltar a se reunir.