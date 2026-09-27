-velorio_amilton (1.3461063)\nA presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andreia Rezende (Avante), publicou um desabafo nas redes sociais para se despedir do irmão, o deputado estadual Amilton Filho (MDB), que morreu aos 41 anos, vítima de um acidente de trânsito na BR-050, em Cristalina. "Que falta você vai fazer, eu ainda não consigo acreditar", afirmou Andreia em uma das postagens. Em outra, ela destacou a cumplicidade que mantinha com o parlamentar e a dor da despedida.\nNossa última dança. Meu irmão, meu parceiro de uma vida inteira. Te amo para sempre. Tentei ser a melhor irmã que você poderia ter. Como dói dizer adeus. Eu não consigo imaginar a vida sem você! Te encontro no céu", escreveu a vereadora.\nEm razão do falecimento do deputado, Andreia Rezende determinou luto oficial de sete dias na Câmara Municipal de Anápolis. A trajetória de ambos na vida pública é fortemente ligada ao município e à tradição familiar: eles são filhos do ex-vereador Amilton Batista de Faria, que comandou o Legislativo anapolino no biênio 2011-2012. Mais tarde, entre 2017 e 2018, o próprio Amilton Filho exerceu a presidência da mesma Casa.