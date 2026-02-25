O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou nesta quarta-feira (25), durante a leitura de seu voto, que o ex-deputado Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão foram os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e que comandaram uma milícia na zona oeste do Rio de Janeiro.\nO magistrado ainda não proferiu seu voto por completo. Ele também ainda não se manifestou sobre a acusação contra o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil.\nMoraes é o relator da ação penal no Supremo. Posteriormente, ainda votarão os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, integrantes da Primeira Turma.\nTemos oportunidade de mudar a cara da justiça no Brasil, diz pai de Marielle\nAdvogados de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pedem condenação sem motivo torpe