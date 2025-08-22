O governador Ronaldo Caiado (UB) buscou se afastar da mais recente crise gerada pela família Bolsonaro, com o indiciamento por coação na ação penal da tentativa de golpe e as trocas de mensagens e áudios do grupo e aliados. Em entrevista coletiva após evento de representantes do agronegócio no Castro´s Hotel, em Goiânia, nesta quinta-feira (21), ele disse que respeita a decisão da Polícia Federal (PF) e chamou de “problema interno, familiar e irrelevante” o conteúdo das conversas que constam no inquérito.\nA PF indiciou na quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - que faz articulações junto ao governo dos Estados Unidos contra a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) - pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito. No mesmo dia, o pastor Silas Malafaia, organizador das manifestações populares pró-Bolsonaro, foi alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito que investiga atuação para influenciar o julgamento da ação penal na Corte.