Israel começou a transferir os presos palestinos que devem ser trocados por reféns, afirmou Tel Aviv neste sábado (11), horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que os sequestrados estavam sendo reunidos na Faixa de Gaza pelo Hamas.\nDe acordo com comunicado do Serviço Prisional de Israel, milhares de agentes de segurança trabalharam para a transferência dos detidos, durante a noite, para as prisões Ofer, na Cisjordânia ocupada, e Ketziot, no deserto de Negev, no sul do país.\nEles permanecerão nessas prisões até que os líderes israelenses deem a ordem para continuar a operação —assim que as forças israelenses concluíram a retirada das principais áreas urbanas de Gaza na sexta, controlando ainda cerca de metade do território, o tempo começou a correr para que o Hamas libertasse seus reféns em 72 horas.