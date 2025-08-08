O Itamaraty convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para dar explicações sobre novas ameaças de punição a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito de uma ofensiva do governo Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nEm publicação nas redes sociais na quinta-feira (7), a embaixada afirmou que o ministro Alexandre de Moraes é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro" e sinalizou que os "aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas" também podem ser punidos.\nEscobar foi recebido no Ministério das Relações Exteriores na manhã desta sexta-feira (8) pelo embaixador Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty.\nPrisão de Bolsonaro pode gerar 'desobediência civil', diz Caiado sobre o STF