-'Jackson Abrão Entrevista' recebe Caio Henrique e Cileide Alves (1.3464501)\nO "Jackson Abrão Entrevista" desta segunda-feira (5) recebeu os jornalistas Caio Henrique e Cileide Alves. O tema da entrevista foi o resultado do primeiro turno das eleições.\nA conversa abordou a vitória de Daniel Vilela em primeiro turno para o governo de Goiás, o avanço da bancada bolsonarista e a formação de uma direita mais barulhenta na Assembleia Legislativa, o crescimento da esquerda com a votação expressiva de Fabrício Rosa, o desempenho do PL na eleição de senadores pelo país e os rumos políticos de Ronaldo Caiado a partir de agora.\nDaniel Vilela diz que vitória é por trabalho reconhecido\nAlego renova 46% de cadeiras e novos deputados estaduais lideram votação\nCaiado afirma que "cai de pé" e que cumpriu missão na disputa